В администрации Самары создан совет по координации с движением детей и молодежи

Речь идет о новом координационном совете при главе г. о. Самара.Задачами органа станут осуществление взаимодействия с первичными и местным отделениями “Движения Первых”, организация участия органов местного самоуправления городского округа Самара, в ведении которых находятся вопросы образования, культуры, молодежной и социальной политики, физической культуры и спорта, туризма, общественной безопасности в деятельности местного отделения движения.