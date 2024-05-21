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В администрации Самары создан совет по координации с движением детей и молодежи

В администрации Самары создан совет по координации с движением детей и молодежи

Речь идет о новом координационном совете при главе г. о. Самара.Задачами органа  станут осуществление взаимодействия с первичными и местным отделениями “Движения Первых”, организация участия органов местного самоуправления городского округа Самара, в ведении которых находятся вопросы образования, культуры, молодежной и социальной политики, физической культуры и спорта, туризма, общественной безопасности в деятельности местного отделения движения.

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