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О фантазиях и реальности

О фантазиях и реальности

Фантазии – штука удобная. А ещё – очень безопасная. А всё почему? Потому, что они же всегда подвластны тому, кто фантазирует (если только у него нет какого-нибудь неприятного диагноза).

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