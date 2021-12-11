О фантазиях и реальности

Фантазии – штука удобная. А ещё – очень безопасная. А всё почему? Потому, что они же всегда подвластны тому, кто фантазирует (если только у него нет какого-нибудь неприятного диагноза).
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