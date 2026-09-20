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ИА Регнум

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Премьер Чехии назвал импотенцией бессилие ЕС перед конфликтом на Украине

Премьер Чехии назвал импотенцией бессилие ЕС перед конфликтом на Украине

Неспособность Европы закончить конфликт на Украине показывает ее импотенцию. Об этом 20 сентября заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

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