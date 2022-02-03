Нацагентство по обеспечению качества образования открылось в Минске

В Минске открыли Национальное агентство по обеспечению качества образования. Об этом сообщает БЕЛТА. Агентство наделено полномочиями по государственной аккредитации учреждений образования - установлению соответствия образовательной деятельности образовательным стандартам, учебно-программной документации образовательных программ, иным требованиям в сфере образования практически на всех уровнях (общее среднее, специальное, среднее специальное, высшее, дополнительное образование взрослых - переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов).