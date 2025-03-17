Пушков: Европа рассчитывает, что Трамп не сможет договориться с Россией

ТАСС/Александр Демьянчук Европейские политики рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении конфликта на Украине, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
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