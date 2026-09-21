Хоккеисты из Новосибирска госпитализированы в Иркутске: что известно

НОВОСИБИРСК, 21 сентября, ФедералПресс. Двенадцать воспитанников новосибирской хоккейной школы «Авангард» оказались в больнице после приезда на соревнования в Иркутскую область.
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