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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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13:49 против «Кингс» – минимальное время Овечкина в регулярках за карьеру в матчах без досрочного ухода из-за травм или удалений

Это минимальное время для капитана «Вашингтона» в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру в играх без досрочного ухода с площадки из-за травм или удалений.

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