В Казахстане всё отчётливее пахнет геноцидом русских

В Казахстане продолжается рост русофобии и насаждение антироссийских настроений, как и продолжается процесс тотальной дерусификации в виде массовой смены названий населенных пунктов под прикрытием борьбы с идеологически устаревшими названиями.
В Казахстане продолжается рост русофобии и насаждение антироссийских настроений, как и продолжается процесс тотальной дерусификации в виде массовой смены названий населенных пунктов под прикрытием борьбы с идеологически устаревшими названиями.
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