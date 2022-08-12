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В Казахстане всё отчётливее пахнет геноцидом русских

В Казахстане всё отчётливее пахнет геноцидом русских

В Казахстане продолжается рост русофобии и насаждение антироссийских настроений, как и продолжается процесс тотальной дерусификации в виде массовой смены названий населенных пунктов под прикрытием борьбы с идеологически устаревшими названиями.

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