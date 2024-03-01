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В Великом Новгороде обсудили вопросы независимости России: «Суверенитет – это интересы большинства»

В Великом Новгороде обсудили вопросы независимости России: «Суверенитет – это интересы большинства»

В Великом Новгороде за круглым столом обсудили тему «Сильная и независимая – как Россия укрепляет свой суверенитет», в котором приняли участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, а также политологи и другие эксперты.

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