Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала «Медное»

МИД Польши отправил ноту в МИД России относительно удаления с памятника польского военного кладбища мемориального комплекса «Медное» крестов Virtuti militari и крестов войны 1939 года, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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