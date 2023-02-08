Прокурор и бизнес-омбудсмен Республики Мордовия провели совместный прием предпринимателей Ковылкинского района

По инициативе Прокурора Республики Мордовия Сергея Лапина прошла встреча с предпринимателями Ковылкинского района с участием бизнес-омбудсмена Елены Юрченковой.
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