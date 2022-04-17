Связи Стрельцов, помехи Козерогов и проекты Рыб: подробный гороскоп с 18 по 24 апреля

Связи Стрельцов, помехи Козерогов и проекты Рыб: подробный гороскоп с 18 по 24 апреля

ОВНАМ контакты этого периода принесут испытания на прочность. Почувствуйте себя причиной того, что происходит вокруг: благодаря этому вы сможете заново выстроить свои связи с людьми.

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