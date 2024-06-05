Сбербанк профинансирует строительство новых объектов «Атлас Девелопмент»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня, ФедералПресс. ПАО «Сбербанк» предоставит финансирование для новых проектов екатеринбургского девелопера «Атлас Девелопмент» в сфере жилой и коммерческой недвижимости в пяти регионах страны.
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