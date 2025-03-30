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Британия отправит войска на Украину? Возможные последствия ядерного ответа

Британия отправит войска на Украину? Возможные последствия ядерного ответа

Отправка британских войск на Украину может привести к эскалации конфликта с Россией. На саммите в Париже обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение "миротворцев", несмотря на разногласия между европейскими и американскими партнёрами.

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