Биозащита от болезней – базовый биопрепарат для защиты сада, огорода и комнатных растений от болезней.

Когда на растениях появляются пятна, налёт или гниль, можно считать, что сезон под угрозой. Мы всегда повторяем, что главное в борьбе с любой болезнью – это действовать на опережение и проводить системные профилактические обработки биопрепаратами.
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