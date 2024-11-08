Недостаточность тазового дна – заболевание, включающее такие состояния как: опущение тазовых органов, сексуальную дисфункцию, недержание мочи, тазовую боль.
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Недостаточность тазового дна – заболевание, включающее такие состояния как: опущение тазовых органов, сексуальную дисфункцию, недержание мочи, тазовую боль.