❗️Отчитались о решении, а мусор остался: Жители дачного массива «Живописное» жалуются на переполненные контейнеры Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в конце прошлого года чиновники доложили о проведении встреч с жителями всех СНТ Крыма и решении организационных вопросов, включая вывоз ТКО.