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test mazurok

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❗️Отчитались о решении, а мусор остался: Жители дачного массива «Живописное» жалуются на переполненные контейнеры Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в конце прошлого года чиновники доложили о проведении встреч с жителями всех СНТ Крыма и решении организационных вопросов, включая вывоз ТКО.

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