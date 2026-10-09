❗️Отчитались о решении, а мусор остался: Жители дачного массива «Живописное» жалуются на переполненные контейнеры Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в конце прошлого года чиновники доложили о проведении встреч с жителями всех СНТ Крыма и решении организационных вопросов, включая вывоз ТКО.
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