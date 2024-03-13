В сочинском аэропорту успешно прошли учения аварийно-спасательных служб с отработкой различных сценариев аварийных ситуаций.
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В сочинском аэропорту успешно прошли учения аварийно-спасательных служб с отработкой различных сценариев аварийных ситуаций.