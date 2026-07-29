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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Питер Уиндзор об обгоне Хэмилтона Ферстаппеном: «В этом всегда была разница между ними. Льюис так не делает»

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор высказался о том, как пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона из « Феррари » на Гран-при Венгрии.

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