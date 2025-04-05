Иванку Трамп пригласили в Екатеринбург: причина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ФедералПресс. Сотрудники одной из екатеринбургских компаний записали специальное видеообращение для Иванки Трамп, дочери американского президента, пригласив ее посетить уральскую столицу.
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