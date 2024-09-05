На ВЭФ рассказали о пользе "цифрового профиля" для иностранцев

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в студии "Известий" на ВЭФ-2024 рассказал о пользе так называемого "цифрового профиля" для иностранцев, въезжающих в РФ, если он начнет функционировать.
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