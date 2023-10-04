Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Внезапно

Внезапно

Самое главное, спать ложился – ещё ничего не было. Просыпаюсь – уже «здрасьте».Это, конечно, ещё не «чёрный лебедь», но тоже весьма неожиданное, малопросчитываемое и знаковое событие.

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