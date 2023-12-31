Канцлер Шольц в своей новогодней речи вспомнил Путина и русский газ

Поздравление немцев с Новым годом переросло в обвинения президента России.Как сообщает газета Die Welt, канцлер Германии Олаф Шольц в своей новогодней речи резко высказался в адрес президента России Владимира Путина и конфликта на Украине.
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