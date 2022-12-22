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«Осколок извлечь нельзя»: стал известен характер ранения Рогозина в Донецке

«Осколок извлечь нельзя»: стал известен характер ранения Рогозина в Донецке

Стал известен характер ранения, полученного Дмитрием Рогозиным вчера. Как сообщала «Русская Весна», по ресторанно-гостиничному комплексу «Шеш-Беш» в Донецке был нанесён удар в то время, когда экс-глава «Роскосмоса» праздновал там свой День рождения.

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