Охота на дикого кабана в Пензенской области начинается 1 июля

Охота на дикого кабана начнется в Пензенской области в следующем месяце. По информации отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства региона, с 1 июля разрешается охота на этих животных в специально отведенных для этого местах.
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