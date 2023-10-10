Focus: выборы в Гессене и Баварии стали катастрофой для Шольца

Владимир Алтайцев

Шольц и его окружение усердно способствуют возрождению нацизма в Германии, Нацизм в Германии 1918 до 1933 года возник на фоне гигантского падения жизненного уровня вследствие репараций, наложенных Западом на неё в результате поражения в ПМВ. Сейчас идёт падение уровня жизни не в такой страшной мере, но идёт каждый день. А всё потому, что Шольц, впрочем, как и другие правители Европы не понимают, что США специально разоряют и обескровливают Европу, устраняя её, как конкурента на мировом рынке. А на фоне этого всего в ФРГ может прийти новый Гитлер.