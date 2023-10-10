Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Focus: выборы в Гессене и Баварии стали катастрофой для Шольца

Focus: выборы в Гессене и Баварии стали катастрофой для Шольца

Прошедшие выборы в Баварии и Гессене стали катастрофой для коалиционного правительства канцлера Германии Олафа Шольца.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Шольц  и его окружение усердно способствуют  возрождению нацизма в Германии, Нацизм  в Германии 1918 до 1933 года возник на фоне  гигантского падения  жизненного  уровня  вследствие репараций, наложенных Западом  на неё в результате  поражения  в ПМВ. Сейчас  идёт падение  уровня  жизни  не в такой страшной мере, но идёт каждый  день. А всё потому, что Шольц, впрочем, как и другие  правители Европы  не понимают, что США специально  разоряют и обескровливают Европу, устраняя её, как конкурента на мировом рынке. А на фоне  этого всего в ФРГ может прийти  новый Гитлер.
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13 час.
ВТ
Василий Топчий
Не слабо, это другое.
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9 час.
Надежда
Обратите внимание на внешность этого плюгавого, ему под нос  усики и будет чистый фюрер Адик!
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8 час.

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