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Дорогие друзья, дна промышленности России не существует, как, впрочем, и самой промышленности

Дорогие друзья, дна промышленности России не существует, как, впрочем, и самой промышленности

В Мурманской области самое большое в мире плавучее сооружение — первая производственная линия для проекта «Арктик СПГ – 2» (весит 600 тыс.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Хорошо , что все китайское качественное и его много, достаточно и даже предостаточно.Обидно другое- наше, российское где?получается, что производства нет?
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7 час.
Кошмар
Я за 20 лет отремонтировал больше сотни телевизоров, которые &quot;никогда не ломались&quot;.😀😀😀
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7 час.
Ингерман Ланская
трепло, совковые телевизоры взрывались после месяца эксплуатации, а пылесосы загибались через полгода... совковой &quot;техникой&quot; были забиты все мастерские страны... кроме дерьма совковые заводы  и фабрики никакой ширпотреб не выпускали
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11 мин.

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