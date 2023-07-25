Дорогие друзья, дна промышленности России не существует, как, впрочем, и самой промышленности

Наталья Волкова Хорошо , что все китайское качественное и его много, достаточно и даже предостаточно.Обидно другое- наше, российское где?получается, что производства нет?

Кошмар Я за 20 лет отремонтировал больше сотни телевизоров, которые "никогда не ломались".😀😀😀