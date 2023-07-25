В Мурманской области самое большое в мире плавучее сооружение — первая производственная линия для проекта «Арктик СПГ – 2» (весит 600 тыс.
Дорогие друзья, дна промышленности России не существует, как, впрочем, и самой промышленности
Комментарии
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Наталья Волкова
Хорошо , что все китайское качественное и его много, достаточно и даже предостаточно.Обидно другое- наше, российское где?получается, что производства нет?
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7 час.
Кошмар
Я за 20 лет отремонтировал больше сотни телевизоров, которые "никогда не ломались".😀😀😀
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7 час.
Ингерман Ланская
трепло, совковые телевизоры взрывались после месяца эксплуатации, а пылесосы загибались через полгода... совковой "техникой" были забиты все мастерские страны... кроме дерьма совковые заводы и фабрики никакой ширпотреб не выпускали
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11 мин.
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