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Хабаровские борцы впервые за 17 лет стали лучшими в зачете первенства ДФО

Хабаровские борцы впервые за 17 лет стали лучшими в зачете первенства ДФО

Сборная Хабаровского края на первенстве Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей в возрасте до 16 лет стала лучшей в общекомандном зачете.

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