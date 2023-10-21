Не тактильный вопрос: как происходит развитие цифровой моды в России

Цифровая мода, метавселенная и NFT — тренды, которые в последние годы набирают популярность. Благодаря технологическим возможностям дизайнеры могут создавать уникальные предметы роскоши в цифровом формате.
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