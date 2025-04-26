Зонд NASA запечатлел одинокую гору на Луне

Пик Рюмкера / © NASA / GSFC / Arizona State University Пик Рюмкера в северной части Океана Бурь возвышается на 1300 метров над окружающей поверхностью, занимая площадь около четырех тысяч квадратных километров.
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