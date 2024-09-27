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Царьград

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Хитрий ход помог морпехам ВС РФ взять позицию ВСУ в Курской области

Хитрий ход помог морпехам ВС РФ взять позицию ВСУ в Курской области

Командир с позывным «Як» из 810-й раскрыл, с помощью какой хитрости его бойцы взяли позицию ВСУ в Курской области.

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