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РБК: директор музея изобразительных искусств им. Пушкина Марина Лошак написала заявление на увольнение

РБК: директор музея изобразительных искусств им. Пушкина Марина Лошак написала заявление на увольнение

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак в понедельник, 20 марта, написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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