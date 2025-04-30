Они «марш справедливости» не устроят: В России пришло время для корейских ЧВК?

Авторы канала о войне подняли табуированную тему. Ветеран СВО изложил свои аргументы. После того как Россия впервые официально признала участие войск КНДР в боях за Курскую область, «корейская тема» в СМИ и соцсетях стала топовой.
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