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Царьград

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Русский язык в центре образовательного сотрудничества ОАЭ и России

Русский язык в центре образовательного сотрудничества ОАЭ и России

В Абу-Даби стартовал международный семинар "Русский язык и страноведение", организованный МАПРЯЛ и фондом "Русский мир".

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