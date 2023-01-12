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Кубок IBU. Стина Нильссон, Жилонн Гигонна, Визенсартер, Юханссон, Бертран выступят в короткой индивидуальной гонке

13 января на этапе Кубка IBU в Поклюке пройдет женская короткая индивидуальная гонка. Кубок IBU по биатлону-2022/23 4-й этап Поклюка, Словения Женщины Короткая индивидуальная гонка Начало – 16:00 по московскому времени.

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