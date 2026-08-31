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Царьград

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Прах актрисы Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище

Прах актрисы Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище

Прах советской актрисы Натальи Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище в Москве 23 августа, рядом с её мужем.

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