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Daily Storm

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В военкомате назвали бредом сообщения об «уличной мобилизации» в Омске

В военкомате назвали бредом сообщения об «уличной мобилизации» в Омске

Местный активист утверждает, что людей якобы хватают в общественных местах и заставляют подписать контракт для отправки на СВОВ военном комиссариате Омской области назвали «бредом» сообщения, что в Омске хватают людей на улице для отправки на СВО.

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