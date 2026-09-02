Кобяков заявил о безопасности российского воздушного пространства

Россия принимает максимальные меры для обеспечения безопасности своего воздушного пространства. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
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