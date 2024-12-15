Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Это настоящая пятая колонна». Скандальный законопроект ФАДН: диаспоры в России будут ликвидированы?

«Это настоящая пятая колонна». Скандальный законопроект ФАДН: диаспоры в России будут ликвидированы?

Автор: Дмитрий Горин На днях появилась информация, что некоторые силы пытаются укрепить власть диаспор в России.

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