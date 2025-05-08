Любовный треугольник Анны Ахматовой

Что это была за история? И почему она важна для нас сегодня? Тем не менее, это, вроде бы, не слишком заметное в сводке происшествий 1913 года событие, стало судьбоносным для русской литературы XX века… Ведь именно из него как из зерна произросло одно из центральных в творчестве Анны Ахматовой произведение – «Поэма без героя».