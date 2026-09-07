Анализ выявил проблемы в клинических рекомендациях для детей

Анализ 51 клинической рекомендации для детей, одобренной в 2024 году, выявил проблемы с описанием поиска и отбора доказательств, а также с обоснованием части лечебных тезисов.
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