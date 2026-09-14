Цифровое развитие городов Китая: PwC оценила 60 городов

Цифровое и интеллектуальное насыщение городской среды стало одним из ключей к раскрытию разнообразных возможностей китайских городов, заявил представитель деловых кругов на Китайской международной ярмарке торговли услугами 2026 года (CIFTIS).
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