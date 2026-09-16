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Премьер Грузии Кобахидзе пообещал уничтожить русофобию в зародыше

Премьер Грузии Кобахидзе пообещал уничтожить русофобию в зародыше

ИА Регнум Русофобия в Грузии будет уничтожена в зародыше. Такое заявление 15 сентября сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

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Новый комментарий от пользователя
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Балу -

Не уничтожит... Она просто уйдет в подполье и русофобы-грЫзуны будут продолжать гадить просто на бытовом уровне... Может быть их в Грузии и не большинство, но бандерлогов в своё время тоже было не более 10 %... Результат на лицо...