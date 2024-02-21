Царьград Фото: globallookpress.com Правнучка Юрия Гагарина поразила общественность циничными и злыми словами о России.
Правнучка Гагарина поразила словами о России: Михалков вывел русофобку на чистую воду
Комментарии
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Валерия
Наказывать нужно не только автора, но и площадку, где размещается, заведомо ложная, информация. Информация о правнучке Чкалова не нова и админы не могут не знать о ней, поэтому приплести сюда Гагарина , даже не ошибка, а желание хайпануть.
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13 час.
Олег Синяев
Автор, ты дебил? Какой на хер Гагарин!? Речь шла о правнучке лётчика Валерия Чкалова! Какого хрена из за своей тупости человека в говне марать!
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13 час.
Юрий Наконечный
причем здесь Михалков?
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9 час.
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