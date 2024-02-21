Правнучка Гагарина поразила словами о России: Михалков вывел русофобку на чистую воду

Валерия

Наказывать нужно не только автора, но и площадку, где размещается, заведомо ложная, информация. Информация о правнучке Чкалова не нова и админы не могут не знать о ней, поэтому приплести сюда Гагарина , даже не ошибка, а желание хайпануть.