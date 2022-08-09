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Уникальный православный храм реставрируют в Феодосии

Самый первый этап — подготовка к реставрационным работам. Строителям нужно возвести леса для художников-оформителей, провести освещение, создать все условия, чтобы уникальные фрески и древнегреческая архитектура вернулись к первозданному облику.

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