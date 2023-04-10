Аргументы недели

98 613 подписчиков

Сенатор Карасин назвал утечку секретных документов Пентагона «тревожным и многослойным сигналом», требующим анализа

Сенатор Карасин назвал утечку секретных документов Пентагона «тревожным и многослойным сигналом», требующим анализа

Представитель Совета Федерации Григорий Карасин назвал произошедшую некоторое время назад утечку секретной документации министерства обороны Соединенных Штатов «тревожным и многослойным сигналом», который требует анализа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх