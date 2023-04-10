Сенатор Карасин назвал утечку секретных документов Пентагона «тревожным и многослойным сигналом», требующим анализа

Представитель Совета Федерации Григорий Карасин назвал произошедшую некоторое время назад утечку секретной документации министерства обороны Соединенных Штатов «тревожным и многослойным сигналом», который требует анализа.
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