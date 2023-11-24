Загрязнение от угольных электростанций гораздо более смертоносно, чем мы думаем

Исследования регулярно показывают, что воздействие мелких загрязняющих частиц, известных как PM2,5, поскольку эти частицы имеют диаметр 2,5 микрона или меньше, значительно увеличивает риск смертности от всех причин.
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