Cancer Cell: Побороть рак головы и шеи помогает сочетание двух иммунопрепаратов

Новое клиническое исследование выявило, что применение комбинации двух иммунотерапевтических препаратов перед хирургическим вмешательством значительно повышает эффективность лечения пациентов, страдающих плоскоклеточным раком головы и шеи.
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