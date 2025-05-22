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Царьград

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Враг прорвался в Брянщину. Атаки превратились в "мясные": 1,5 тыс солдат сбежало с фронта. Генералы восстали против верховного командования

Враг прорвался в Брянщину. Атаки превратились в "мясные": 1,5 тыс солдат сбежало с фронта. Генералы восстали против верховного командования

Поступают сообщения, что враг пробрался за границу в Брянской области, пехотные группы разбрелись по лесопосадкам.

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Владимир Тимошков
Смерть украинским оккупантам!
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