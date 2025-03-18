Хуситы сообщили, что нанесли третий удар по авианосцу США в Красном море

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" в третий раз ударили по американскому авианосцу USS Harry Truman ("Гарри Трумэн") в Красном море в ответ на удары США по Йемену, сообщил в своем Telegram-канале представитель их ВС Яхья Сариа.